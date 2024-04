"Bauer sucht Frau International"-Philipp wählt die Hofdamen

Bei Bauer sucht Frau International steht für Philipp eine große Entscheidung an. Den gebürtigen Berliner treibt die Suche nach der Liebe erstmals seit Jahren wieder nach Deutschland. Der 41-Jährige lebt in der Präfektur Danyi in Togo und betreibt einen Hof samt Obst- und Gemüseanbau sowie Schweine- und Geflügelzucht. Dazu kommt: Er lebt in einem Wohnmobil! “Das ist eine Lebenseinstellung”, grinst der Abenteurer und fügt hinzu: “Darum ist es schwierig, andere Leute zu finden, die da mitmachen wollen.” Die vier Damen Kathi, Caro, Susanne und Jessi warten in Brandenburg auf Philipp – nun hat er die Qual der Wahl.

Doch schnell stellt sich heraus: Nicht alle Ladies sind gemacht für den Aussteiger-Lifestyle des Kandidaten. “Ich lebe im Busch, weil ich im Einklang mit der Natur lebe”, betont Philipp und berichtet, er habe keinen Strom und hole sein Trinkwasser selbst. Kathi wirkt wenig überzeugt: “Eine Waschmaschine würde mir, glaube ich, schon fehlen.” Auch Jessi kommt für den Bauern nicht infrage – er möchte unbedingt eine Familie gründen, der Rotschopf hat jedoch keinen Kinderwunsch. Schließlich entscheidet er sich für Susanne und Caro, die sich freuen, dass sie den abenteuerlichen Hof in Togo besuchen dürfen.

"Ich denke, da sind viele Parallelen und ich möchte den beiden auch die Chance geben, mein Leben kennenzulernen", freut sich Philipp. Aber auch Jessi und Kathi akzeptieren die Entscheidung – obwohl sie ein bisschen enttäuscht sind. Ganz anders geht es hingegen bei Bauer Peter zu. Noch vor Beginn der Hofwoche hängt bei seinen Hofdamen der Haussegen schief und die Krallen werden ausgepackt.

RTL "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Philipp aus Togo

