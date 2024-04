Geht "Bauer sucht Frau International"-Fritz ganz leer aus?

Ob Fritz noch seine Mrs. Right findet? Der Milchviehhalter möchte sich bei Bauer sucht Frau International so richtig verlieben. Um seine Bewerberinnen kennenzulernen, reiste der in Frankreich lebende Schweizer nach Brandenburg. Doch es wollte mit keiner so richtig matchen. Yvonne erteilte ihm einen Korb und Flor wollte keine zweite Wahl sein. Vorab hatte er bereits Nadine zur Hofwoche eingeladen, die per Videochat zugeschaltet war. Doch auch diese Flirtchance könnte sich in Luft auflösen. In der Vorschau zur nächsten Folge des RTL-Formats ist zu sehen, wie die Schweizerin den Single kurz vor der geplanten Anreise kontaktiert und erklärt, dass es ihr "nicht so gut" gehe.

Ob Nadine noch kommt, wird erst in der nächsten Folge zu sehen sein. Fritz hat ihr bereits ihr Schlafgemach hergerichtet und wirkte voller Vorfreude. Die Moderatorin Inka Bause (55) kündigte wiederum an: "Zwei Bauern stehen plötzlich ganz alleine da. Nur für einen kann die Hofwoche beginnen." Denn auch Markus' Start ist ungewiss. Der Obst- und Gemüsebauer lebt auf Madeira – wegen eines Unwetters wurden jedoch alle Flüge gestrichen. Seine auserwählten Hofdamen konnten also nicht an dem Tag anreisen, an dem es losgehen sollte. "Das ist natürlich scheiße, weil ich die Frauen heute kennenlernen wollte und das ist jetzt nicht möglich", ärgert sich der 40-Jährige. Auch bei ihm ist erst mal unklar, wie es weitergehen wird.

Die Zuschauer haben jedoch die Vermutung, dass eher Markus' statt Fritz 'Hofwoche noch starten kann. "Lässt ihn seine Auserwählte denn jetzt auch sitzen?! Das sah im Vorspann so aus", schreibt eine Userin unter einen Instagram-Post auf dem offiziellen Account der Sendung. "Es kommt gar keine, alle abgesagt", meint eine andere.

RTL "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer Markus

RTL Fritz, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

Glaubt ihr, dass auch Fritz' letzte Hofdame absagt? Ja, das sieht ganz danach aus. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie ruft ihn bestimmt aus einem anderen Grund an. Ergebnis anzeigen



