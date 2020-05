Diesen Abend wird Melanie Schulz wohl nicht so bald vergessen! Am 11. Mai versuchte sie ihr Glück als Wer wird Millionär?-Kandidatin bei Günther Jauch (63). Der beliebte Moderator führt nun schon seit über zwanzig Jahren durch die Quizshow. Wegen der aktuellen Situation findet die Sendung momentan ohne Live-Publikum statt. Zu Beginn legte Melanie einen kometenhaften Aufstieg hin: Nach nur 1,4 Sekunden landete sie auf dem Ratestuhl. Dann sorgte aber ihr Joker für eine schmerzhafte Niederlage.

"Bis 500 Euro war es relativ entspannt", berichtete die IT-Projektmanagerin im Interview mit RTL. Doch dann kam alles anders: "Ich weiß nicht, was passiert ist, aber auf einmal haben die ganzen Fragen mir gar nichts mehr gesagt", offenbarte sie. In der zehnten Runde, in der es um 16.000 Euro ging, war das Allgemeinwissen der Münchnerin gefragt: "Wessen monatliche 'Entschädigung' knackte mit der Erhöhung im Sommer 2019 die 10.000-Euro-Marke? A: Bundestagsabgeordnete, B: Bundesligaschiedsrichter, C: Kardinäle oder D: Universitätsprofessoren." Bei Melanie sorgte diese Frage für Ratlosigkeit. Deshalb wählte sie zuerst den 50:50-Jocker und danach den Millionärsjoker Jan Stroh. Der Jurist entschied sich aber fälschlicherweise für die Bundesligaschiedsrichter und verursachte damit das Aus der Blondine. Die korrekte Antwort wäre laut Jauch Bundestagsabgeordnete gewesen.

Durch ihre gewählte 4-Joker-Risikovariante rutschte Melanie von ihren erspielten 8.000 Euro auf 500 runter: "Am Ende ist das einfach ein bisschen blöd gelaufen." Wenigstens sei sie aber einmal dabei gewesen, meinte die junge Frau zusammenfassend.

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" im Mai 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Melanie Schulz bei "Wer wird Millionär?" im Mai 2020



