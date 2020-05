Wird Oliver Pocher (42) bei der Wendler-Hochzeit etwa die Liebe des Brautpaares bezeugen? Noch in diesem Jahr will Schlagerstar Michael Wendler (47) seiner Laura (19) das Jawort geben. Und bei der Zeremonie soll Ex-Rivale Pocher auf keinen Fall fehlen – und zudem eine ganz besonderen Aufgabe übernehmen: Schon beim TV-Auftritt der Gameshow Denn sie wissen nicht, was passiert wurde der Komiker gefragt, ob er sich vorstellen könnte, Trauzeuge vom Wendler zu werden. Jetzt änderte sich der Vorschlag: Oli soll Michas Verlobten Laura zur Seite stehen!

"Oli, würdest du der Trauzeuge von Laura werden? Die hat nämlich noch keinen", fiel der Wendler als Gast in der aktuellen Folge des Podcasts Die Pochers hier! direkt mit der Tür ins Haus. Der 42-Jährige schien von dieser Anfrage überrascht zu sein: "Ich soll der Trauzeuge von Laura werden? Gibt's da nicht eine beste Freundin?", versuchte sich der Comedian aus der Affäre zu ziehen. Doch offenbar wollte er die Bald-Ehefrau nicht enttäuschen: "Wenn Laura wirklich will, dass ich ihr Trauzeuge bin, da kann ich ja nicht mehr 'Nein' sagen!"

Doch die Aufgabenverteilung bei der Wendler-Hochzeit dürfte noch längst nicht in trockenen Tüchern sein. "Trauzeuge ist jetzt schon sehr, sehr, sehr hochgegriffen", erklärte Oli. Er könne sich aber auf jeden Fall vorstellen, bei der Veranstaltung anwesend zu sein. "Wir gucken mal wo die Reise hingeht... Also, schauen wir mal!", zeigte er sich weiterhin zurückhaltend.

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im April 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin



