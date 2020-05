Übernimmt Oliver Pocher (42) bei der geplanten Hochzeit von Michael Wendler (47) etwa die Rolle des Trauzeugen? Vor wenigen Tagen stellte der Sänger seiner großen Liebe Laura (19) die Frage aller Fragen. Bereits im kommenden Sommer will sich das Paar vor laufenden Kameras das Jawort geben. Zur Verlobung der beiden gratulierte auch Ex-Rivale Oliver Pocher, der inzwischen eine ganz besondere Freundschaft zu dem Schlagerstar pflegt. Könnte der Komiker jetzt sogar als Trauzeuge infrage kommen?

In der RTL-Show Denn sie wissen nicht, was passiert traten Oli und Micha als Team gegen ihre Konkurrenz an. Von dem überwiegend harmonischen Auftreten der beiden Männer waren selbst die Zuschauer im Netz überrascht. Kommentator Thorsten Schorn (44) wollte den beiden TV-Bekanntheiten das Lob nicht vorenthalten und las ihnen die Twitter-Posts live vor. Dabei kam ein Nutzer auf die Idee, Oli könnte den Trauzeugen des Wendlers spielen. "Würdest du das tun?", hakte der "Egal"-Interpreten sofort nach. Dabei schien der Entertainer alles andere als abgeneigt zu sein: "Ja total! Wäre ja schön, wenn es das zu sehen geben würde im Fernsehen", äußerte sich Oli mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Bleibt abzuwarten, ob der Pocher seinen neu gewonnen Freund an dem besonderen Tag seines Lebens nicht im Stich lässt. Eine Person aus dem Umfeld des Sängers muss jedenfalls schon auf eine Einladung verzichten: Michaels Ex-Frau Claudia Norberg (49) wird nicht bei der Hochzeit dabei sein!

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Musiker

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

United Archives GmbH / ActionPress Claudia Norberg im September 2019



