Amira Pocher (27) ist überglücklich mit Oliver Pocher (42). Im vergangenen Oktober gaben die beiden sich ganz romantisch auf den Malediven das Ja-Wort. Einen Monat später kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Auch beruflich bilden die beiden ein echtes Dreamteam: Sie haben nicht nur einen gemeinsamen Podcast, sondern stehen auch regelmäßig zusammen vor der Kamera. Nun verriet Amira, warum ihre Beziehung mit dem Comedian so gut funktioniert.

Im Interview mit Gala erzählte die 27-Jährige: "Ich hab Oli schon als Freddie Mercury, als Britney Spears, als Prolet mit Po-Ritze gesehen – aber ich habe mich noch nie für ihn geschämt." Er sei eben so. "So habe ich ihn kennengelernt und ich liebe ihn, so wie er ist", erklärte Amira. Wenn er sehe, dass ihr etwas am Herzen liege und er sie damit glücklich machen könne, versuche er stets, ihre Wünsche zu erfüllen: "Wenn er mit mir im Auto nach Österreich fährt, um meine Mutter zu besuchen oder mit mir nach Ägypten fliegt, um meinen Vater kennenzulernen... Damit zeigt er mir einfach, was Liebe ist."

Auch Oli schwärmte vor Kurzem sehr von seiner Partnerin. "Amira ist eine Frau, die in ganzen Sätzen sprechen kann. Nicht so eine Instagram-Hackfresse, von denen es Hunderte gibt", schilderte er

in dem Podcast "Die Pochers hier". Sie brauche keinen Filter und keine Retusche und das würden auch die Fans merken: "Endlich ist da mal jemand, der normal aussieht und redet."

ActionPress Amira Pocher im März 2020 in Köln

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Mai 2020 in Köln

ActionPress Amira und Oliver Pocher im Mai 2020



