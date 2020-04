Pocher-Fans können sich ab sofort auf mehr Content von dem Promi-Paar freuen! Während der aktuell schwierigen Gesundheitslage polarisiert Comedian Oliver (42) immer wieder mit seinen Instagram-Videos. Darin prangert er unter anderem das Verhalten zahlreicher Influencer während der momentanen Situation an und versucht, sie und die Fans zum Umdenken zu animieren. Zusammen mit seiner Ehefrau Amira (27) kritisiert Oli aber auch die Darstellung von Kindern im Netz. Millionen von Menschen sind davon begeistert – auch im TV erreichen die Pochers mit ihren Worten eine breite Masse. Nun bekommen ihre Supporter auch noch was auf die Ohren!

"Leute, da wir die vergangenen Wochen festgestellt haben, dass unser Gequatsche Anklang bei euch findet, gibt es genau deshalb schon Freitag die erste Folge unseres neuen Podcasts 'Die Pochers hier'", kündigt Amira stolz auf ihrem Instagram-Profil an. Ihre Gespräche würden an der Stelle anknüpfen, wo sie auf Social Media aufgehört hätten, versprach Oli bei seinem Live-Auftritt bei sternTV am Mittwochabend und ergänzte dazu: "Das ist jetzt auch mehr oder weniger daraus entstanden, dass wir so viel zu erzählen haben."

Mit seinen offenen Ansagen trifft der Comedian allerdings nicht jeden Geschmack. Er bekam in den vergangenen Tagen auch viel Kritik. Zahlreiche Influencer fühlten sich von Oli nicht nur parodiert, sondern durch seine derben Sprüche sogar regelrecht gemobbt.

Adolph,Christopher / ActionPress Amira und Oliver Pocher in Köln, 2019

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher

Getty Images Oliver Pocher, Komiker



