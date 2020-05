Tritt sie etwa in Sarah Lombardis (27) Fußstapfen? Für viele Fans kam diese Nachricht mehr als überraschend: Obwohl sie nur eine Staffel lang den Platz zwischen Dieter Bohlen (66) und Bruce Darnell (62) eingenommen hatte, verlässt Sarah die Das Supertalent-Jury schon wieder. Wer zukünftig mit dem Poptitan und Bruce die Talente bewerten wird, ist bisher noch unklar – oder etwa doch? Eine TV-Kollegin scheint zumindest interessiert an dem Job zu sein: Besetzt Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (52) etwa künftig den Juroren-Sessel?

Auch wenn RTL nicht offiziell bestätigt, dass die Blondine in der kommenden Ausgabe dabei sein wird, hat Sonja im Gespräch mit dem Sender bereits jetzt verraten, dass sie sich gut vorstellen könnte, Sarahs Nachfolge anzutreten. "Klar hätte ich Spaß daran, aber ich weiß nicht, ob das passen würde. Die sind ja immer ziemlich fest besetzt", gab sie etwas zögerlich zu. Sich die Performances der Kandidaten anzusehen und anschließend zu bewerten, reize die 52-Jährige sehr.

Dass Sonja durchaus Spaß an Musik, Tanz und Show hat, hat sie erst vor Kurzem bewiesen. Bei The Masked Singer kam sie völlig überraschend unter dem Hasenkostüm zum Vorschein. Obwohl sie es bis ins Finale geschafft hatte, wurde sie dort allerdings von der Jury für ihr vermeintlich mangelndes Gesangstalent kritisiert. "Wenn die dann gesagt haben: 'Hasi kann nicht so gut singen' – da habe ich mich schon ein bisschen geschämt", offenbarte sie im Promiflash-Interview.

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

ActionPress Sonja Zietlow im Juli 2016 in München

ProSieben/Willi Weber Sonja Zietlow als der "Masked Singer"-Hase



