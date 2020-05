2020 ist wieder ein Platz in der Jury von Das Supertalent zu vergeben! Dieter Bohlen (66) hatte in den vergangenen Jahren immer wieder andere Kollegen an seiner Seite, als es darum ging, interessante Akrobaten, Tänzer oder sonstige Entertainer zu bewerten. Im vergangenen Jahr hatte sein ehemaliger DSDS-Schützling Sarah Lombardi (27) die Ehre, auf einem der drei Jury-Sessel Platz zu nehmen. Doch den muss sie jetzt schon wieder räumen.

Das verkündete RTL nun in einer Pressemitteilung. Es sei ja bekannt, dass jedes Jahr Änderungen in der Jury von "Das Supertalent" vorgenommen werden. "Mit Sarah Lombardi war von Anfang an nur eine Staffel verabredet. Wir danken ihr für ihren erfolgreichen Einsatz, sie hat das Supertalent 2019 sehr bereichert", erklärte der Sprecher.

Es soll auf jeden Fall eine neue Jurorin geben. Wer Bruce Darnell (62) und Dieter an Sarahs Stelle unterstützen wird, will der Sender zeitnah verraten. Der Drehstart, der ursprünglich für Juni geplant war, verzögere sich aber voraussichtlich noch bis Ende August. Grund dafür ist – wie bei vielen anderen TV-Produktionen auch – die aktuell kritische Gesundheitslage.

Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen am "Supertalent"-Jurytisch

Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell



