Marie Nasemann (31) kann sich auf den Mann an ihrer Seite voll und ganz verlassen! Vor wenigen Wochen wurden die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Sebastian erstmals Eltern einer kleinen Tochter. Seit der Geburt des Sprösslings steht der Alltag des Paares ordentlich auf dem Kopf: Neben Windeln wechseln und Brei kochen, muss sich die Neu-Mama auch um ihr eigenes Wohl kümmern. Dabei ist das Model über die Unterstützung seines Liebsten jetzt dankbarer denn je!

"Ich muss sagen, dass ich so megafroh bin, dass ich so einen tollen Mann an meiner Seite habe, der sich hier um alles kümmert", gestand Marie ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Während sie das Baby stillt, koche ihr Liebster das Essen und schmeiße den Haushalt. Ohne den frischgebackenen Vater wäre Marie aufgeschmissen: "Es ist eben auch so, dass Sebastian den Kleinen für zwei, drei Stunden in der Trage rumträgt oder bespaßt, sodass ich dann auch einfach mal in Ruhe schlafen kann", verriet die Beauty.

Dadurch kann Marie ihr Wochenbett auch trotz starker Stimmungsschwankungen und anhaltender Müdigkeit ein wenig genießen. "Es ist eine Riesenfreude, dem Kleinen beim Wachsen und Gedeihen zuzusehen", erzählte die 31-Jährige freudestrahlend ihren Followern.

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Sohn, Mai 2020

Anzeige

Getty Images Marie Nasemann, Model

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de