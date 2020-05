Unglaublich, was der weibliche Körper alles kann! Sehnsüchtig haben Marie Nasemann (31) und ihr Freund Sebastian Tigges auf die Geburt ihres ersten Kindes hingefiebert. Vor zwei Wochen war es dann so weit und sie konnten ihren Nachwuchs endlich in den Armen halten. Seitdem versorgt die frischgebackene Mama ihre Follower regelmäßig mit Kuschel-Fotos von sich und ihrem Sprössling. Nun gibt die 31-Jährige ein Body-Update!

Auf Instagram postete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin eine Bilder-Reihe, die den wachsenden Baby-Bauch der brünetten Schönheit über die Monate zeigt – die letzte Aufnahme ist jedoch vor wenigen Tagen entstanden. Marie hält darauf ihren Kleinen im Arm und lächelt diesen voller Stolz an – ihren Body präsentiert sie in Unterwäsche und zeigt somit, wie flach ihre Körpermitte bereits wieder ist! Ihre Fans sind nicht nur von ihrem After-Baby-Body begeistert, sondern auch von einer Schwangerschaft allgemein: "Ganz toll zu sehen, wie sich der Körper verändert und wozu er in der Lage ist", schrieb zum Beispiel ein User.

Auch wenn die Schauspielerin während ihrer Dick-Bauch-Zeit mit einigen Beschwerden zu kämpfen hatte, verlief die Geburt reibungslos. Seitdem warten die Fans des Paares darauf, dass sie nun auch den Namen ihres kleinen Sohnes verraten.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Sohn, April 2020

Instagram/marienasemann Marie Nasemann, Mai 2020

Bieber, Tamara/ ActionPress Ex-GNTM-Teilnehmerin Marie Nasemann



