Marie Nasemann (31) genießt die Vorzüge des Wochenbetts! Mitte April hatte das Warten für die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin endlich ein Ende: Sie und ihr Freund Sebastian konnten ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Seither hält Marie ihre Fans nur zu gerne über ihr neues Leben als Mama, das sie aktuell im Wochenbett verbringt, auf dem Laufenden. Zu ihrem ersten Muttertag ließ es sich Marie besonders gut gehen: Sie gönnte sich während des Stillens einen ordentlichen Pasta-Teller!

Auf ihrem Instagram-Profil zeigte das Model mit einem Schnappschuss, wie es den Muttertag verbrachte: Zufrieden grinsend liegt Marie darauf im Bett – an ihrer rechten Brust befindet sich ihr kleiner Sohnemann, mit der linken Hand führt sie währenddessen eine ordentliche Portion Spaghetti mit der Gabel zum Mund. "Fröhlichen Muttertag", lautete der simple, aber aussagekräftige Titel zu dem Foto.

Während Marie in der Schwangerschaft mit so einigen Beschwerden zu kämpfen hatte, scheint sie nun die leidensfreie Zeit mit ihrem Baby umso mehr zu genießen. Schon wenige Tage nach der Entbindung teilte sie ihrer Community mit: "Nach einer Schwangerschaft mit recht vielen unangenehmen Nebeneffekten wurde ich glücklicherweise mit einer flotten und wunderschönen Geburt belohnt." Es sei surreal und überwältigend für sie gewesen, ihr Kind endlich in den Armen halten zu können.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im März 2020

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Sohn, April 2020

Getty Images Marie Nasemann, Model und Schauspielerin



