Oliver Pocher (42) kann sich auf den Rückhalt seiner Liebsten Amira (27) verlassen! Wegen seiner polarisierenden Art ist der Komiker auch aktuell wieder in aller Munde. Vor allem für seine Instagram-Videos, in denen er diverse Influencer anprangerte, kassierte Oli viel Kritik und geriet mit einigen Promis sogar aneinander. Allerdings bekommt er auch zahlreichen Zuspruch von seinen Fans. Der Comedian lässt sich einfach von niemandem verbiegen. Genau für diesen Charakterzug liebt ihn seine Frau Amira, wie sie jetzt in einem Interview deutlich machte!

Amira steht immer hinter Oli – ob es nun um seine Let's Dance-Auftritte in ausgefallenen Outfits, um das öffentliche Battle mit Michael Wendler (47) oder die aktuelle Influencer-Debatte geht. "Ich hab Oli schon als Freddie Mercury, als Britney Spears, als Prolet mit Po-Ritze gesehen – aber ich habe mich noch nie für ihn geschämt. So habe ich ihn kennengelernt und ich liebe ihn so, wie er ist", offenbarte sie im Interview mit Gala. Die Brünette und ihr Mann passen auch einfach perfekt zusammen – denn Amira ist nicht nur die Frau im Hintergrund, sie macht auch bei den Späßchen ihres Liebsten mit. Bei seinen Shows oder bei gemeinsamen Podcast-Shows im Autokino ist sie immer wieder mit von der Partie.

Auch als Duo kommen Amira und Oliver bei ihren Fans richtig gut an. Ihren ersten Live-Auftritt im Auto-Kino, bei dem sie ihren Podcast "Die Pochers hier" aufnahmen, verfolgten rund 2000 begeisterte Zuschauer.

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher

Actionpress/ Christoph Hardt / Future Image Oliver und Amira Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Adolph,Christopher Amira und Oliver Pocher



