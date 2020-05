Was für eine außergewöhnliche Podcast-Show! Oliver Pocher (42) polarisiert aktuell nicht nur mit seinen heiß diskutierten Instagram-Videos, in denen er das Verhalten zahlreicher Promis anprangert. Der Komiker hat seit Kurzem auch mit seiner Frau Amira (27) einen eigenen Podcast "Die Pochers hier". Mit ihren witzigen Gesprächen aber auch der ernsten Kritik versorgen die beiden nicht mehr nur virtuell ihre Follower: Die Eheleute haben am Donnerstag eine Live-Show vor über 2.000 Zuschauern gebracht!

Die Spaßmacher haben in Hannover eine Autokino-Show veranstaltet – während der aktuellen Gesundheitslage eine coole Alternative zu einem normalen Auftritt in einer Halle. Unter freiem Himmel nahmen Oliver und Amira ihren Podcast auf, während die zahlreichen Zuschauer in ihren Autos saßen und den Ton über eine eigene Frequenz direkt in ihr Radio geliefert bekamen. Doch bei einer einfachen Aufzeichnung von "Die Pochers hier" blieb es natürlich nicht: Der TV-Star integrierte die Autofahrer und stimmte mit ihren Hupen zusammen Songs wie "We Will Rock You" an, Oli stieg bei einigen Fans sogar aufs Wagendach. Zwei Fans wurden von den Pochers sogar auf die Bühne geholt – es folgte ein Heiratsantrag, wie der Comedian auf Instagram zeigte.

"Das war der absolute Wahnsinn, es ist ein wahnsinniges Publikum gewesen", fasste Amira den Auftritt zusammen. Doch das war nicht etwa eine einmalige Sache – die Turteltauben werden am kommenden Sonntag beispielsweise auch noch im Düsseldorfer Autokino auftreten, verrieten sie auf Instagram.

Instagram / oliverpocher Amira Pocher im Autokino in Hannover

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und seine Frau Amira

Adolph, Christopher / ActionPress Amira und Oliver Pocher, 2019



