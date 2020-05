Was für ein spektakulärer Abend bei Let's Dance! Im diesjährigen Halbfinale der Tanzshow müssen die Kandidaten Lili Paul-Roncalli (22), Luca Hänni (25), Tijan Njie (28) und Moritz Hans in drei Runden zeigen, dass sie ihr Final-Ticket wirklich verdient haben. Der Clou an dem finalen Durchgang: Die Stars mussten ihren Tanz vor Ort per Verlosung ziehen und hatten nur 30 Sekunden Vorbereitungszeit. Nach den letzten Performances liegt ein Promi vorn!

Tijan und Kathrin Menzinger (31) sollten einen Wiener Walzer vorführen und übernahmen kurzerhand die Hälfte ihres Contemporarys. Für Motsi Mabuse (39) und Jorge Gonzalez (52) eine gute Lösung, die sie beide mit neun Punkten würdigten. Für Joachim Llambi (55) grenzte der Plan an Fuscherei – er verteilte nur sieben Punkte, was insgesamt 25 Pünktchen für den Schauspieler machten. Lili tanzte ihren ungeliebten Charleston und konnte damit drei ganze Punkte mehr als ihr Vorgänger einsacken: 28 an der Zahl! Moritz und Renata Lusin (32) improvisierten eine Rumba und konnten sich für das Resultat über 23 Jurypunkte freuen.

Luca war der Letzte an der Reihe und schwang Tanzpartnerin Christina Luft (30) im Stil eines Cha Cha Cha über die Bühne – wobei die Profitänzerin sogar ihren Schuh verlor! Dafür kassierten sie 30 Punkte. Somit herrscht vor der Verrechnung mit den Zuschaueranrufen folgende Rangliste: Tijan und Moritz belegen mit 78 Punkten je den letzten Platz. Lili steht mit 82 Punkten auf Platz zwei, und Luca auf Platz eins und zwar mit 87 Punkten. Bleibt abzuwarten, wie die Fernsehfans die Aufstellung beeinflussen!

Thomas Burg / ActionPress Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Moritz Hans bei "Let's Dance"

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie in Köln



