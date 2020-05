Jeder will ins Let's Dance-Finale – und dafür geben sie alles! Im Habfinale treten Moritz Hans, Luca Hänni (25), Lili Paul-Roncalli (22) und Tijan Njie (28) gegeneinander an. In der ersten Runde hatte Luca die Nase vorn. Für seinen Jive bekam er als einziger Promi 30 Punkte. Das änderte sich in der zweiten Runde: Lili und Moritz holten auf und bekamen ebenfalls die volle Punktzahl!

Mit ihrer Darbietung wollte die 22-Jährige zum Ausdruck bringen, wie bestürzt sie aktuell sei, weil der Zirkus wegen der momentanen Lage geschlossen ist und sie nicht in die Manege kann – und das gelang ihr auch! Mit Massimo Sinató (39) legte sie zu "One Day I'll Fly Away" eine gefühlvolle Performance hin. "Man merkte deine Bühnenerfahrung, das war sehr schön", schwärmte Jurorin Motsi Mabuse (39). Ihr Kollege Joachim Llambi (55) fügte hinzu, dass Lili verletzbar gewirkt hätte. Am Ende griffen alle drei Jury-Mitglieder zu der Kelle mit der zehn.

Auch Moritz steigerte sich: Für seinen Paso Doble bekam er 30 Punkte und war damit besser als Tijan, der für seinen Paso Doble nur 28 Punkte erhielt. Und was war mit Luca? Mit seinem Tango konnte er zwar Jorge Gonzalez (52) und Motsi begeister, aber nicht Llambi. Damit reichte es dieses Mal nicht für die 30 Punkte – der Sänger bekam 27 Zähler.

