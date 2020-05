Was für eine fiese Masche! Eigentlich wollte Iris Klein (52) etwas Gutes tun: Nachdem eine ihrer Katzen geworfen hatte, wollte sie gute Besitzer für die Kätzchen finden. Die 52-Jährige fand auch Interessenten, doch nach einiger Zeit folgte die böse Überraschung! Es stellte sich nämlich heraus: Die potenziellen Käufer waren gar nicht an den Vierbeinern interessiert, sondern wollten die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin über ihre berühmte Tochter Daniela Katzenberger (33) ausfragen!

Was genau passiert war, berichtete Dani in ihrer Instagram-Story: "Sie haben geschrieben, es wurde auch freundschaftlicher. Und dann hat die Frau plötzlich angefangen, so ein bisschen privatere Fragen zu stellen, wie es mir geht und was ich so mache und über Lukas", erzählte die Blondine. Ihre Mutter habe sich aber natürlich keine Antworten zum Privatleben ihrer Tochter entlocken lassen.

Dann folgte der nächste Paukenschlag: Zum vereinbarten Treffen erschien niemand! "Meine Mutter hat versucht, sie anzurufen, bestimmt vier- oder fünfmal." Aber die Interessentin habe Iris dann einfach blockiert. "Meine Mutter war stinksauer, die zwei Katzen im Auto, so eine Scheiße", erzählte die Katzenberger kopfschüttelnd.

