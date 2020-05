Michael Wendler (47) ist jetzt ganz frei für seine neue Ehe! Bereits seit Oktober 2018 sind der Schlagersänger und Claudia Norberg (49) kein Paar mehr. Die "Vor-Scheidung" wurde dann letztendlich aber – nach langem Hin und Her – erst Anfang dieses Jahres unterschrieben. Wenige Wochen später fragte Michael dann schon seine neue Liebste Laura Müller, ob sie seine Frau werden wolle. Nun steht der Hochzeit der beiden auch gar nichts mehr im Wege: Rund anderthalb Jahre nach dem verkündeten Liebes-Aus ist die Scheidung von Claudia nun auch offiziell!

Offenbar war nach dem Termin im Februar noch nicht alles in trockenen Tüchern, wie der "Egal"-Interpret mit einem Posting in seiner Instagram-Story nun andeutet. "Endlich geschieden", lautet der Text in Großbuchstaben, was wohl seine Euphorie bezüglich der Thematik untermalen dürfte. "Das Scheidungsgericht in den USA hat am 13. Mai 2020 die Ehe zwischen meiner Ex und mir geschieden", führte er weiter aus.

Wohl gerade rechtzeitig für den nächsten Gang zum Traualtar. Schließlich kann es für den Wendler und sein Schatzi gar nicht schnell genug gehen. Nachdem die Verlobung im April über die Bühne gegangen war, sollen im kommenden Sommer schon die Hochzeitsglocken in Las Vegas läuten. Und seine frischgebackene Ex-Frau Claudia? Die wünscht den beiden, trotz melancholischer Gefühle, alles Gute.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei ihrer Verlobung

Anzeige

OT,IBRAHIM / Action Press Michael Wendler und Claudia Norberg, 2009

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de