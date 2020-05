Wow, was für eine Hammerfigur! Die Mutter von Britney Spears (38) bringt die Fans zum Staunen, denn der 65-Jährigen sieht man ihr Alter definitiv nicht an. Eigentlich überlässt Lynne Spears das freizügige Posieren lieber ihrer Tochter Britney. Doch jetzt bewies das Familienoberhaupt, dass sie ihr in Sachen Topfigur in absolut nichts nachsteht: Auf einem Familienschnappschuss zeigt Lynne nun im Bikini ihren durchtrainierten Body.

Auf Instagram teilte ihre Tochter Jamie Lynn Spears jetzt ein Foto, das es in sich hat. Die Aufnahme zeigt die 29-Jährige gemeinsam mit ihren zwei Töchtern Maddie (11) und Ivey (2) sowie mit Mama Lynne vor dem heimischen Pool. Eine Sache sticht sofort ins Auge: Die Mutter von Britneys Spears hat eine umwerfende Silhouette, das unterstreicht auch der rot-weiß gemusterte Bikini. Mit ihren 65-Jahren ist Lynne ein echter Hingucker.

Für viele Fans ist dieser Anblick anscheinend eine große Überraschung und sie sind deshalb ganz aus dem Häuschen."Lynne sieht unglaublich aus!" und "Mama Spears ist heiß", lauten nur zwei Kommentare. Ihre Begeisterung kommt aber nicht von ungefähr, schließlich besitzt dieses Foto Seltenheitswert. Die Brünette zieht es nämlich vor, sich eher etwas bedeckter zu präsentieren.

Anzeige

ActionPress / REX FEATURES LTD. Lynne Spears in Los Angeles

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Lynne Spears im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Popstar Britney Spears



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de