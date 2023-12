Feiert Britney Spears Weihnachten etwa mit ihrer Familie?

Weihnachten zu Hause? Britney Spears (42) hat seit Jahren kein gutes Verhältnis zu ihrer Familie. In ihrer Biografie "The Woman In Me" erhebt sie schwere Anschuldigungen gegenüber ihrer Schwester Jamie Lynn (32) und ihrem Vater Jamie (71). Auch mit ihrer Mutter Lynne rechnet der Weltstar in dem Buch ab. Doch vor Kurzem sah es bei den beiden nach einer Versöhnung aus. Verbringt Britney nun auch die Feiertage mit ihrer Mama?

TMZ berichtet, dass sich nun ein Insider zu den weihnachtlichen Plänen geäußert haben soll. Britney habe zwar bisher keine Reisevorbereitungen getroffen, doch die Hoffnung sei noch nicht verloren. Ihre Mutter sei diesbezüglich weiterhin zuversichtlich. Dass die "Gimme More"-Interpretin die Festtage in Louisiana bei Lynne verbringt, sei wohl immer noch im Gespräch.

Aktuell versucht die Mutter der Popikone wohl die Beziehung zu ihrer Tochter wieder aufzubauen, nachdem das Verhältnis jahrelang sehr angespannt war. "Lynne gibt sich wirklich Mühe, an Britneys Leben teilzuhaben. Britney verbringt gerne Zeit mit ihr. Sie haben eine komplizierte Beziehung, aber es scheint, dass sie sich beide brauchen", erklärt ein Informant gegenüber People.

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

ActionPress / Jack-RS Britney Spears mit ihrer Mutter Lynne bei einem Fußballspiel ihrer Söhne in Calabasas

