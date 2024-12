Trotz Zoff: Lynne Spears sendet Britney Geburtstagswünsche

Britney Spears (43) hat seit Jahren ein eher schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern Jamie (72) und Lynne Spears (69). Nachdem sich die Sängerin im Jahr 2021 aus der Vormundschaft ihres Vaters befreit hatte, war die Beziehung zwischen ihnen lange ein turbulentes Auf und Ab. Es war nicht leicht für sie, ihrer Mutter die Rolle zu verzeihen, die sie bei den Taten ihres Vaters spielte. Zum 43. Geburtstag der Pop-Ikone richtet Lynne jedoch dennoch einige liebevolle Worte an ihre berühmte Tochter. Auf Facebook schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag für meine wunderschöne Tochter Britney! Du wirst immer dieses wunderschöne Lächeln haben! Ich wünsche dir den glücklichsten Geburtstag aller Zeiten!" Britney hat bisher nicht öffentlich auf die Glückwünsche ihrer Mutter reagiert.

Im vergangenen Jahr feierte Britney ihren Geburtstag noch im Kreise ihrer Mama und ihrem Bruder Bryan Spears. Damals schien endlich etwas Frieden in die Familie der Sängerin eingekehrt zu sein. Etwa ein halbes Jahr später verwickelte sich die "Toxic"-Interpretin allerdings erneut in ein etwas skurriles Drama: Während eines Aufenthalts in einem Hotel musste für sie der Notarzt gerufen werden, weil sie sich bei einem Sturz den Fuß verletzt hatte. Obwohl sie selbst abstritt, die Nothelfer gebraucht zu haben, brodelten sofort Gerüchte auf. Ihr wurde nachgesagt, erneut einen Nervenzusammenbruch erlitten zu haben und mental instabil zu sein. Kurz nach dem Vorfall meldete sie sich auf Instagram zu Wort und schoss gegen ihre Mutter. "Ich weiß, meine Mutter steckt dahinter! Sie hat die ganze Sache eingefädelt. Ich kann sie nicht ausstehen", verkündete Britney damals.

Es ist unklar, wie Lynne und Britney jetzt zueinander stehen. Mit ihrem Vater soll sie jedoch fast gar keinen Kontakt haben. Nachdem er seine Tochter unter seine Vormundschaft gestellt hatte, die ihm die volle Kontrolle über ihre finanziellen, beruflichen, persönlichen und medizinischen Angelegenheiten gab, brach 2018 ein heftiger Rechtsstreit aus. Beinahe vier Jahre lange standen sich Britney und ihr Vater vor Gericht gegenüber, in denen sie erbittert um ihre Freiheit kämpfte. Das soll das Verhältnis der beiden sehr geschwächt haben. Selbst der kritische Gesundheitszustand ihres Vaters sei nicht genug, um den Kontakt der beiden wieder zu stärken. "Sie ist traurig deswegen, aber es fällt ihr nicht so leicht, ihm zu vergeben und zu vergessen, wie er ihr Leben zerstört hat", erklärte damals eine Quelle gegenüber In Touch.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Oktober 2024

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

