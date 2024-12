Versöhnung mit Eltern bleibt für Britney Spears kompliziert

Britney Spears (43) wünscht sich eine Versöhnung mit ihren Eltern Jamie (72) und Lynne Spears (69), doch der Weg dorthin scheint weiterhin von Schmerz und Wut überschattet. Während sie laut einem Insider in einer perfekten Welt Frieden mit ihrer Familie schließen würde, steht vor allem die zerrüttete Beziehung zu ihrem Vater Jamie im Weg, berichtet OK Magazine. "Sie trägt noch immer viel Wut in sich, besonders ihm gegenüber", verrät die Quelle. Hintergrund dieser angespannten Lage ist die 13 Jahre andauernde Vormundschaft, unter der Britney von 2008 bis 2021 stand und die von ihrem Vater kontrolliert wurde. Diese Erfahrung hat laut der Popsängerin tiefe Spuren hinterlassen.

Besonders herausfordernd sei die Situation für Britney, da ihre beiden Söhne, Sean Preston (19) und Jayden James (18), die aus ihrer Ehe mit Kevin Federline (46) stammen, weiterhin ein enges Verhältnis zu ihrem Großvater pflegen. Laut dem Insider wünschen sie sich, dass Britney und Jamie sich eines Tages versöhnen. Doch die Sängerin zeigt sich skeptisch, ob dies jemals geschehen könnte. "Es scheint so, dass Jamie irgendwann sterben wird, ohne dass Britney ihm verzeiht", behauptet die Quelle weiter laut OK!. Jamie selbst sieht sich hingegen missverstanden und glaubt, damals das Richtige getan zu haben, um seine Tochter zu retten.

Britney erlebte in ihrer Karriere zahlreiche Höhen und Tiefen. Seit ihrem Teenager-Durchbruch in den späten 1990er-Jahren mit Hits wie "…Baby One More Time" kämpfte sie immer wieder mit dem Druck des Rampenlichts und persönlichen Krisen. Während die Vormundschaft für Außenstehende lange ein Rätsel war, spricht Britney seit deren Ende offener über ihre Erlebnisse. 2022 veröffentlichte sie ihre Memoiren, die Regisseuren und Fans gleichermaßen Einblicke in die traumatische Zeit gewährten. Ihren Vater hat sie in der Vergangenheit wiederholt scharf kritisiert, etwa wegen seiner Kontrollmaßnahmen und der eingeschränkten Entscheidungsfreiheit, die ihr jahrelang auferlegt wurden.

Jamie und Lynne Spears in Los Angeles

Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021

