Was für ein niedliches Throwback-Pic von Charlize Theron (44) und ihrer Tochter! 2015 adoptierte die Schauspielerin ihren zweiten Sohn, der mittlerweile als Mädchen lebt. Kurz nachdem sie Jackson bei sich aufgenommen hatte, begannen für die Hollywood-Beauty schon die Dreharbeiten zu "Mad Max: Fury Road" – natürlich mit Baby Jackson an Board. Nun teilte die Oscar-Gewinnerin ein bisher unbekanntes Bild von sich und ihrem Kind am Set.

Anlässlich des fünften Jahrestages von "Mad Max" veröffentlichte die 44-Jährige jetzt mehrere bisher unveröffentlichte Fotos von den Dreharbeiten auf Instagram – darunter auch ein Schnappschuss von sich und Jackson. Während Charlize als Imperator Furiosa dreckig und blutverschmiert in einem Auto sitzt, schlummert ihr Spross auf ihrer Brust. Zu diesem Schnappschuss scherzte sie: "Ich wurde Mutter, kurz bevor die Dreharbeiten begannen. Mein Kind wird sich wohl für immer an den Fun Fact erinnern, dass es die meiste Zeit seines ersten Lebensjahres in einem Tankzug verbracht hat."

Neben diesem intimen Mutter-Kind-Moment zeigte Charlize noch weitere Bilder vom Set. Ihre Lieblingsmomente, wie sie verriet – unter anderem eine Aufnahme mit ihren Kolleginnen Abbey Lee, Courtney Eaton, Riley Keough (30) und Zoe Kravitz (31), sowie ein Foto von Regisseur George Miller: "Der Mann, der Mythos, die Legende. Ich bin dir ewig dankbar, George", schwärmte sie von dem Filmemacher.

