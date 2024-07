Charlize Theron verrät: Ihre Töchter schämen sich für sie!

Charlize Theron (48) zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen der Welt. Ihren Töchtern Jackson und August ist dies jedoch herzlich egal. Wie Charlize nun im Interview mit E! News verrät, finden ihre Kinder sie peinlich! "Oh mein Gott, sie schämen sich ständig für mich", gibt sie zu. Das scheint der Filmstar jedoch nicht persönlich zu nehmen: "Sie sind Kinder, sie sind Mädchen, wissen Sie? [...] Ich fühle mich, als hätte ich eine Neunjährige, die sich für eine 13-Jährige hält. Es sind viele Mädchen in unserem Haus."

"Ich versuche nur, meinen Kopf über Wasser zu halten, denn sie sind klug und witzig und sie sind Kracher, aber sie sagen nicht: 'Oh mein Gott, Mama, du bist so toll.' Sie sagen eher: 'Entschuldigung, ich brauche. Ich will'", erklärt Charlize und fügt scherzhaft hinzu: "Sie sind Arschlöcher, aber sie sind wirklich nett. Andere Eltern wissen, wovon ich spreche."

Charlize hatte ihre erste Tochter Jackson im Jahr 2012 adoptiert. Drei Jahre später entschloss sie sich erneut zur Adoption und nahm August in die Familie auf. Ihre Kinder hält die "Mad Max: Fury Road"-Darstellerin überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten sieht man sie gemeinsam mit ihrer berühmten Mama in der Öffentlichkeit. Im April nahm Charlize Töchterchen August beispielsweise auf ein Event von der Luxusmarke Dior mit. Dabei schien vor allem die Neunjährige viel Spaß gehabt zu haben.

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron und ihre beiden Töchter

Getty Images August Theron mit ihrer Mutter Charlize Theron im April 2024

