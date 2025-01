Charlize Theron hält sich für Netflix-Thriller in Sydney auf

Hollywood-Star Charlize Theron (49) ist in Sydney gelandet, um mit ihrem Co-Star Taron Egerton (35) an dem neuen Netflix-Thriller "Apex" zu arbeiten. Die Oscar-Preisträgerin zeigte sich dabei in einem lässig-eleganten Outfit, wie Fotos der Daily Mail belegen: Sie trug einen cremefarbenen Oversized-Strickpulli, weite blaue Jeans und weiße Sneakers. Ein beiger Fedora-Hut und eine dunkle Sonnenbrille vervollständigten den Look, der ihr dabei half, weitgehend unerkannt zu bleiben. Taron, bekannt aus den "Kingsman"-Filmen, setzte laut dem Magazin ebenfalls auf einen entspannten Kleidungsstil mit einem grauen Sweater, einer Jogginghose und Converse-Sneakern. Das Duo wurde am Sonntag bei seiner Ankunft am Flughafen von einem Team von Assistenten begleitet.

Der von Baltasar Kormákur (58) inszenierte Film "Apex" verspricht Hochspannung und wird als eine Mischung aus "Free Solo" und "Das Schweigen der Lämmer" beschrieben. Charlize, die neben ihrer Hauptrolle auch als Produzentin des Streifens tätig ist, verkörpert eine Figur inmitten einer tödlichen Verfolgungsjagd in der Wildnis. Taron übernimmt ebenfalls eine zentrale Rolle und beweist damit erneut seine Wandlungsfähigkeit als Schauspieler. Das Projekt wird von mehreren bewährten Produzententeams umgesetzt, darunter Charlizes eigenes Medienunternehmen und Chernin Entertainment. Neben ihrem Engagement für "Apex" ist Charlize zudem für eine Rolle in Christopher Nolans (54) bevorstehendem Werk "The Odyssey" im Gespräch, das als eines seiner bisher ambitioniertesten Projekte gilt.

Privat und beruflich bleibt Charlize eine viel beschäftigte Frau. Die Schauspielerin, die sich seit Jahren erfolgreich gegen stereotype Frauenrollen in Hollywood auflehnt, ist Mutter von zwei adoptierten Kindern und legt großen Wert darauf, Beruf und Familie miteinander zu vereinen. Taron, der zuletzt in Filmen wie "Rocketman" brillierte, konnte sich ebenfalls als Ausnahmetalent etablieren und erlebt in seiner Karriere einen stetigen Aufstieg.

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Getty Images Taron Egerton, März 2023

