Heute Abend steigt bei Sat.1 das große Finale von Big Brother! 100 Tage ging das wiederbelebte TV-Spektakel, das quotentechnisch die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte. Aus den letzten sechs wird heute der Staffel-Sieger gekürt. Dafür treffen aber auch die Ex-Kandidaten in Köln ein, um die vergangenen Folgen noch einmal Revue passieren zu lassen. Tatsächlich werden aber mindestens vier der ehemaligen Bewohner bei dem finalen Live-Showdown nicht mit dabei sein – darunter sogar einer der Promi-Kandidaten.

Dabei handelt es sich um DSDS-Star Menowin Fröhlich (32), Mac Troy, Romana Hoffmann und Mareike Müller. Diese traurige Nachricht verriet Letztere nun in ihrer Instagram-Story. "Ihr lieben, jetzt ist es endlich soweit, 100 Tage Big Brother neigen sich dem Ende zu. Heute Abend ist das große Finale, leider ohne Romana, ohne Menowin, ohne Mac und ohne mich." Da Mareike zum Beispiel auf Gran Canaria lebt oder Romana in der Schweiz, ist es ihnen in Zeiten von Social Distancing nicht möglich, für die Sendung nach Deutschland zu reisen. Warum Menowin fehlt, ist bis dato noch nicht bekannt.

Sieht also ganz so aus, als würden Serkan Yavuz (27) und Jade Übach (26) beim Finale doch nochmal aufeinandertreffen. Die beiden Ex-Bachelor in Paradise-Turteltauben sorgten innerhalb der Show für ordentlich Dramatik, da könnten heute eventuell noch einmal ordentlich die Fetzen fliegen.

