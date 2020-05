Für die verbliebenen sechs Big Brother-Kandidaten geht es in den Endspurt! Nach einhundert Tagen in einem TV-Container voller Kameras veranstaltet der große Bruder am heutigen Abend das langersehnte Finale. Der Gewinner der diesjährigen Jubiläumsstaffel geht mit einem stolzen Preisgeld von sage und schreibe 100.000 Euro in der Tasche nach Hause. Doch was würden die Teilnehmer überhaupt mit der Kohle anstellen wollen?

Für den Großteil der Bewohner würde es erst einmal für ein paar Tage in den Urlaub gehen. Nesthäkchen Gina würde das Geld am liebsten mit ihrer Mutter an der Seite verprassen: "Sie hat mich so sehr unterstützt", erklärte die Kellnerin gegenüber Sat.1. Rebecca würde die Prämie für einen besonderen Moment mit ihrem Liebsten einlösen: "Ich würde Tim zu einem schicken Abendessen einladen", verriet die Studentin. Außerdem würde die 21-Jährige eine Party mit Freunden veranstalten.

Cedric würde hingegen sparsam bleiben: Der Mainzer möchte seinen Gewinn teilweise spenden, aber auch in Immobilien oder Fonds investieren. Während Philipp mit den gewonnenen Kröten seinen Studienkredit abbezahlen möchte, will Vanessa ihr Leben komplett umkrempeln: "Beruflich kann ich mir vorstellen, eine eigene kleine Bar oder einen Klub zu haben", erklärte die Barkeeperin. Auch Pat will sich einen Traum erfüllen und einen eigenen Verein gegen Mobbing gründen.

SAT.1/EndemolShine/Stefan Menne Gina Beckmann bei "Big Brother" 2020

SAT.1/EndemolShine/Stefan Menne Rebecca Zöller bei "Big Brother" 2020

SAT.1/EndemolShine/Stefan Menne Pat Müller bei "Big Brother", Mai 2020

