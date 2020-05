Kann sie Sebastian Fobe (34) verführen? Bei Match! Promis auf Datingkurs sucht der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer nach seiner Traumfrau. Bisher hatte er allerdings eher mäßigen Dating-Erfolg, denn: Nach einem Doppelkorb in den vergangenen Folgen wünscht sich lediglich Kandidatin Monique ein weiteres Treffen. Kann die nächste Single-Lady jetzt das Herz des Fernsehstars erobern? Immerhin hat sie bereits Erfahrungen als TV-Verführerin. Sebi datet Temptation Island-Girl Dahnya Pauly.

In der heutigen Folge der Kuppelshow für die deutsche Promiwelt trifft der 34-Jährige die blonde Fernsehbekanntheit bei einem romantischen Rendezvous am Wasser. Bei Sekt und Sonnenschein turteln die beiden vor traumhafter Wasserkulisse. Bei dem Date scheinen schon richtig die Funken zu fliegen. Die beiden schauen sich nicht nur immer wieder tief in die Augen, sondern tauschen auch die ersten Streicheleinheiten aus. "Die Frage ist, ob du Interesse hättest, mich wiederzusehen?", fragt Sebi schließlich und bekommt von der 27-Jährigen die erhoffte Antwort. "Ja", säuselst Dahnya und gibt zu, dass es bei ihr bereits kribbelt.

"Wenn so eine Frau dir sagt, sie will dich wiedersehen. Volltreffer", meint der Hannoveraner. Ob sie allerdings tatsächlich sein perfektes Match ist, will er sich zunächst noch nicht entlocken lassen. Der Kuppelshow-Star wolle zuerst noch eine Nacht darüber schlafen.

RTL2 Sebastian Fobe und Dahnya Pauli bei "Match! Promis auf Datingkurs"

TVNow Dahnya Pauly bei "Temptation Island" 2020

RTL II Sebastian Fobe, Kandidat bei "Match! Promis auf Datingkurs"



