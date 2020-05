Kann sich Sebastian Fobe (34) endlich über Dating-Erfolg freuen? Seit wenigen Wochen sucht der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer im TV erneut nach der großen Liebe. Bei Match! Promis auf Datingkurs datet Sebi Single-Ladys und hofft, darunter seine Zukünftige ausmachen zu können. Bisher lief das Liebesabenteuer aber nicht besonders gut für ihn: Er wurde bereits zweimal abserviert. Zuletzt traf er auf Monique. Gibt auch sie ihm einen Korb?

Nein! Im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen scheint die aktuelle Date-Partnerin ganz hin und weg von dem 34-Jährigen zu sein. "Ich wollte sagen, dass ich das Date richtig gut fand. Du machst einen sehr sympathischen Eindruck und ich denke, dass du auch ähnliche Ziele hast", erklärt sie in der heutigen Folge in einer Video-Botschaft an den Reality-TV-Darsteller und vergibt ihm insgesamt neun Punkte für das Rendezvous. "Ich würde mich freuen, wenn du mich noch mal wiedersehen willst", verkündet die 26-Jährige.

Ob auch Sebastian die Blondine wiedersehen will, wird sich nach einer neuen Verabredung zeigen. Erst nachdem der Kuppelshow-Teilnehmer auf die nächste Dame getroffen ist, wird sich entscheiden, ob es ein zweites Date mit Monique geben wird. "Entweder muss ich mit Monique jetzt auf ein zweites Date, damit wir beide auf eine Zehn kommen oder ich schau mir an, was das nächste Date so bringt", meint der Hannoveraner.

RTL II Claudia Norberg, Marcellino Kremers, Sarah Knappik und Sebastian Fobe

RTL II Sebastian Fobe bei "Match! Promis auf Datingkurs"

RTL II Sebastian Fobe, Kandidat bei "Match! Promis auf Datingkurs"



