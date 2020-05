Diese Aktion macht selbst Günther Jauch (63) sprachlos! In der neuen Folge von Wer wird Millionär? geht es Kandidat Thomas Berg nicht nur um den Millionenjackpot. Er nutzt seinen Auftritt in der Sendung auch dazu, seiner Lebensgefährtin Julia mit einer romantischen Geste eine Überraschung zu bescheren. In dem RTL-Hit-Format geht er urplötzlich auf die Knie und macht seiner langjährigen Partnerin einen Heiratsantrag!

Während Thomas gerade versucht, den Millionenjackpot zu knacken, bittet er zur Überraschung aller Anwesenden seine Freundin Julia zu ihm. Sie erhebt sich sichtlich perplex aus dem Zuschauerrang und geht zu ihrer besseren Hälfte auf die Bühne. "Wir sind ja jetzt schon sehr lange zusammen und du merkst, ich bin sehr nervös", erklärt der TV-Show-Zocker seiner Angebeteten. Unter den staunenden Augen des Moderators fährt er fort und stellt der sprachlosen Blondine die Frage aller Fragen. "Ich mach's einfach kurz: Ich würde gerne um deine Hand bitten. Ich würde dich gerne heiraten wollen, Schatz."

"Oh Gott", bringt Julia nur hervor und schlägt sich verblüfft die Hände vor den Mund. Wie ihre Antwort auf den TV-Heiratsantrag ausfallen wird, das sehen die "Wer wird Millionär?"-Zuschauer in der aktuellen Episode der Spielshow. Dort wird auch verraten, wie viel Geld Thomas am Ende gewinnen konnte.

TVNOW / Stefan Gregorowius Günter Jauch bei "Wer wird Millionär"

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" im April 2020



