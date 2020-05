Natalia Osada (29) hat eine auffällige Veränderung gewagt! Die Ex von Bastian Yotta (43) begeistert ihre Fans in den sozialen Netzwerken immer wieder mit neuen Schnappschüssen rund um die Themen Fashion und Beauty. Vor allem ihre Haare setzt sie stets gekonnt in Szene – mal gelockt, mal glatt, mal hochgesteckt. Doch diese hat sie nun aber einem gewaltigen Umstyling unterzogen: Natalia ist jetzt nicht mehr blond, sondern brünett.

Gegenüber Promiflash erklärte die gebürtige Polin, warum sie sich für die Transformation entschieden hat: "Anlässlich meines 30. Geburtstages wollte ich eine Typveränderung vornehmen. Der Düsseldorfer Starfriseur Oliver Schmidt hat mir dabei geholfen und ich bin nach zehn Jahren als Blondine brünett geworden." Dadurch wolle sie unter anderem auch mit Teilen ihres alten Lebens abschließen, denn heute sei sie nicht mehr der Mensch, der sie einmal gewesen sei. "Mein Leben hat sich verändert und irgendwie habe ich die alten Zotteln und das alte Ich hinter mir gelassen", verdeutlichte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin.

Das letzte Mal überraschte Natalia ihre Fans vor knapp anderthalb Jahren mit einer größeren Veränderung ihrer Frisur. Damals trug sie einen Bob und ließ sich Extensions einsetzen. "Das war so eine kleine 'Mission Impossible', denn meine Haare waren viel zu kurz für Extensions. Aber ich habe trotzdem gebettelt und geschrien, dass ich welche haben will", verriet sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada im März 2020

privat Natalia Osada im Mai 2020

Promiflash Natalia Osada im Mai 2020



