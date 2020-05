Große Überraschung bei Are You The One?! In der Kuppelshow müssen die 20 Teilnehmer jeweils ihre von Experten ermittelten, perfekten Partner finden. Dafür können sie zunächst Verabredungen erspielen. Mit ein bisschen Glück werden die Duos von den übrigen Bewohnern in die Match-Box gewählt, wo sie schließlich herausfinden, ob sie Perfect Matches sind. In Folge fünf erschlich sich Mohamed Aidi (34) ein Date mit Aline Lawin – und wurde nun prompt mit ihr an den Ort der Wahrheit geschickt. Mit diesem Ergebnis hätte wohl keiner der beiden gerechnet!

Vor ihrem spontan arrangierten Partnertausch hatten das Model und der Motivationstrainer keine zwei Worte miteinander gewechselt. Umso erstaunlicher war dann die Auflösung, dass die beiden tatsächlich ein Match sind! "Wie krass das ist. Es ist verrückt. Man muss das erst mal verarbeiten", meinte das Paar zum überraschenden Testresultat. Um selbst herauszufinden, was an der Meinung der Experten dran sein könnte, packten Aline und Mo schließlich ihre Sachen, um sich in ihrer ersten Nacht zu zweit in einem privaten Zimmer näherzukommen.

"Es ist schwierig, sich vorzustellen: Wieso passen wir beide gerade zueinander", gab Aline im Einzelinterview zu. Sie erklärte aber, sich in der Honeymoon-Suite nur allzu gerne auf das Kennenlernen einzulassen. Kevin Yanik war seinerseits sofort von der Kompatibilität der zwei überzeugt. "Gegensätze ziehen sich an", erklärte zum Beispiel auch Aleksandar Petrovic (29) die Paarung.



