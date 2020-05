Doppelter Spaß beim jüngsten Are You The One?-Vierer-Date! Die Kandidaten der brandneuen RTL-Kuppelshow können nicht einfach nach Lust und Laune mit ihren Flirts auf Verabredungen gehen, denn die Teilnehmer müssen sich die Möglichkeit in Matches erst einmal erspielen. Blöd nur, dass Ivana Rujevic in der jüngsten Challenge, in der die Frauen mit verbundenen Augen je einen Mann auswählen mussten, nicht wie gehofft auf Elisha Crowd, sondern unbewusst auf Mohamed Aidi (34) losgerannt ist. Mit ihm hatte sie schließlich schon einmal ein Date – also mussten sich die Singles etwas einfallen lassen!

Neben Mo und Ivana gewannen auch Aline Lawin und Laurin (22) das Spiel. Für die vier Sieger ging es zunächst gemeinsam ins Aquarium. Nachdem die vier die Clownfische aufmerksam beobachtet hatten, warteten in der Einrichtung zwei separate Tische für intimere Mußestunden. Weil sich Ivana und Mo nicht besonders viel zu sagen hatten, entschied der Motavitionstrainer ganz spontan, sich ins Nebenzimmer zu schleichen: "Das war's dann jetzt kurz und die junge Dame empfängt dich dann am anderen Tisch. Wenn du das magst, natürlich. Wenn das okay ist. Wenn du mir ein bisschen Zeit schenkst", bat der Tattoo-Liebhaber den 22-Jährigen, ihm seinen Stuhl zu überlassen.

Gesagt, getan: So kamen die vier TV-Stars zu einem Zusatzdate, was sich für alle Beteiligten gelohnt hat. Keines der neu zusammengewürfelten Paare hatte sich nämlich bisher näher unterhalten. Für die übrigen Villenbewohner bedeutet das nun, dass sie eine von drei möglichen Zusammensetzungen in die Match-Box schicken dürfen: Aline und Laurin, Aline und Mo oder Ivana und Laurin. Welches Paar wohl demnächst erfährt, ob es ein Perfect Match ist?

