Pietro Lombardi (27) postet emotionale Worte zum Vatertag! Im Juni 2015 wurden der ehemalige DSDS-Sieger und seine Ex-Frau Sarah Lombardi (27) Eltern des kleinen Alessio (4). Zwar lebt das Paar mittlerweile getrennt, für ihren Sohn halten die beiden jedoch zusammen. Denn der fast Fünfjährige ist Pietro und Sarahs ganzer Stolz. Anlässlich des Vatertags ging der "Nur ein Tanz"-Interpret mit einer ernsten Botschaft an die Öffentlichkeit.

Auf Instagram veröffentlichte Pietro ein Foto, auf dem er seinen Sohn umarmt. Dazu schrieb er: "An alle Daddys, schönen Papatag! Ihr seid Maschinen und die Väter, die sich nicht um ihre Kinder kümmern: Ihr seid Riesen-Arschlöcher und verpasst das Wundervollste auf der Welt!" Pie weiß, wovon er spricht. Er bedauere es, Alessio wegen der Trennung von Sarah nicht jeden Tag bei sich haben zu können.

Dabei sei es der größte Wunsch des 27-Jährigen, Alessio glücklich zu sehen. Mit rührenden Worten richtete Pietro sich deshalb direkt an seinen Sohn: "Ich werde versuchen, immer der beste Papa für dich zu sein, auch wenn manchmal das Essen verbrennt. Du bist mein Sinn im Leben, nichts anderes!" Der Beitrag bewegte offenbar auch Sarah, denn sie repostete das Foto in ihrer Story und wünschte ihrem Ex alles Gute zum Vatertag.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietro._.lombardi Sänger Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Lombardi in Berlin, September 2019



