Sehen Zuschauer Bianca Own (19) bald erneut im TV? Die Beauty nahm an der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel teil und schaffte es bis unter die Top 20. Die Aachenerin konnte Heidi Klum (46) am Ende nicht mir ihrer Leistung überzeugen und verließ die Casting-Show als Zwölfte. Jetzt scheint die 19-Jährige schon ihren nächsten Fernsehauftritt zu planen und das in einem Reality-Format: Bianca möchte unbedingt ins Dschungelcamp.

In einem neuen YouTube-Video von ihrer ehemaligen Konkurrentin Larissa Neumann beantwortet sie gemeinsam mit Maribel, Johanna (21) und Cassandra (27) einige Frage – und offenbart, dass sie gerne in den australischen Busch ziehen würde. "Ich hab da so Bock drauf, oh mein Gott", verrät sie total begeistert. Sie sei der Meinung, dass man diese Sendung gemacht haben muss und vor allem sollte man in seinem Leben mal einen Kakerlaken-Keks gegessen haben. Obwohl sie Vegetarierin ist, stellt sie klar: "Ich würde alles essen."

Bereits Finalistin Lijana plauderte im Netz aus, wen sie sich in der RTL-Show vorstellen könnte. Und da taucht Bianca gar nicht auf. Die GNTM-Kandidatin hatte gleich zwei andere Damen im Kopf: Julia (17), da sie auch gerne an der Sendung teilnehmen würde. "Aber tatsächlich, was ich auch wirklich spannend fände, ist Tamara", meinte Lijana.

