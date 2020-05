Sie hat eine klare Meinung: Diese Germany's next Topmodel-Kandidatinnen sieht Lijana nach der Castingshow in einem weiteren deutschen Fernsehformat! Viele Promis, die heutzutage aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken sind, haben ihre Karriere in der Vergangenheit in einer Casting- oder Realityshow gestartet. Ob das auch bei dem einen oder anderen Model aus der aktuellen GNTM-Staffel der Fall sein wird? Die Finalistin Lijana nahm ihre Mitstreiterinnen jetzt unter die Lupe – und hat schon eine Idee, wer von ihnen demnächst im Dschungelcamp sitzen könnte!

Am vergangenen Freitag fragte der Influencer twenty4tim die Beauty in einem Instagram-Live-Chat, welche GNTM-Teilnehmerin sie sich in der RTL-Show vorstellen könnte. Lijana musste nicht lange überlegen und hatte direkt zwei Damen im Kopf: "Julia (17), die möchte ja auch gerne hin. Aber tatsächlich, was ich auch wirklich spannend fände, ist Tamara." Letztere habe in den Augen der Beauty sogar das Zeug zur Dschungelkönigin!

Lijana selbst hat keine Ambitionen, sich in den australischen Urwald zu begeben und dort an Essens- und Sportprüfungen teilzunehmen. "Nein, ich gehe nicht noch mal in so ein Format. Nein, ich hätte Angst." In den vergangenen Wochen hatte Lijana einen ordentlichen Shitstorm kassiert, weil sie bei GNTM zu den Unruhestiftern zählte. Sie vermutet allerdings, dass die Dschungelcamp-Produzenten Teilnehmer mit genau "diesen netten Eigenschaften", suchen würden.

Instagram / lijana.gntm2020.official Die GNTM-Kandidatinnen 2020 Lijana und Mareike im Mai 2020

Instagram / julia.gntm2020.official Die ehemalige GNTM-Kandidatin Julia P. im Mai 2020

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara Rebecca im Mai 2020



