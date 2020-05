Niemand ist vor Oliver Pocher (42) sicher! Seit mehreren Monaten beglückt der Comedian seine Follower mit Promi-Parodien. Wenn er Paare auf's Korn nimmt, bekommt er zusätzlich Unterstützung von seiner Frau Amira (27). Alles fing damit an, dass Oli und die 27-Jährige Michael Wendler (47) und seine Laura (19) nachgemacht hatten. Vor Kurzem präsentierten sie sich dann als "Tiger King"-Duo. Nun wagen sie sich an die Oberliga heran: Sie parodieren Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30)!

Wer jetzt aber erwartet, dass Oli in die Rolle von Tom schlüpft und Amira Heidi verkörpert, hat falsch gedacht – die beiden machen es genau umgekehrt. Die Verwandlung offenbart ein neues Bild auf Instagram: Während Amira mit brauner Langhaarperücke, Vollbart und Lippenpiercing cool in die Kamera blickt, versucht sich ihr Gatte mit blonder Wallemähne und geschminkt an einem Duckface. Und wie finden es die User? Sie sind vor allem von Amira begeistert! "Hey Amira, du stiehlst Oli die Show" und "Amira sieht so mega aus", lauteten unter anderem zwei Kommentare.

In dieser Kostümierung werden die beiden heute Abend in Pochers neuer Late-Night-Show "Pocher – gefährlich ehrlich" zu sehen sein. "Das erste Interview mit Heidi und Tom nach dem Topmodel-Finale bei 'Dumm wie bred'", kündigte der Blondschopf auf der Foto- und Videoplattform an.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / oliverpocher Amira und Oli Pocher verkleidet als "Tiger King", Mai 2020

Getty Images Oliver und Amira Pocher in Berlin, Juli 2019



