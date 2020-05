Sie kommt aus dem Strahlen fast nicht mehr heraus! Vor wenigen Tagen stand für Anne Wünsche (28) ein ganz besonderes Liebes-Jubiläum an – sie und ihr Freund Karim feierten ihren ersten Jahrestag. Und in den zwölf gemeinsamen Monaten hat das Paar schon so einiges erlebt. Fast immer mit dabei: Die Kinder der Influencerin, die sich mit dem Freund ihrer Mama hervorragend verstehen. Aus diesem Grund widmete Anne ihrem Partner jetzt zum Vatertag einen besonderen Post.

Als Stiefpapa gehört Karim natürlich zur Familie dazu – und während die Kids für ihn gebacken und gebastelt haben, schrieb Anne ihre Gedanken in einem Instagram-Post nieder. "Ein Jahr sind wir schon zusammen und in diesem einem Jahr haben wir, und besonders die Kinder, so viel erleben dürfen", schwärmte die 28-Jährige in ihrem Beitrag und bezeichnete Karim liebevoll als "Bonus-Papa". Sie wisse nur zu gut, dass es nicht selbstverständlich sei, dass er ihr stets den Rücken stärke: "Ich hatte so oft Angst, ihm könnte alles zu viel werden und dann geht er einfach. Ich mein, zwei Kinder sind schon manchmal anstrengend und das Leben ohne Kinder, welches er vor mir nur kannte, ist bei Weitem einfacher und vor allem spontaner."

Doch Karim blieb bei Anne und baute schnell ein gutes Verhältnis zu ihren Töchtern auf. "Die Kinder nahmen beim Spaziergang immer öfter seine Hand und umarmten ihn. Ich hoffe so sehr, dass alles so bleibt und sogar noch intensiver wird", hielt der Netz-Star weiter fest und fand abschließend noch etwas nachdenklichere Worte: "Man weiß nie, wie lange eine Beziehung tatsächlich hält. Deshalb bin ich so dankbar für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr. Es fühlt sich nach Familie an."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim in Paris

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin



