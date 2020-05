So lange sind Anne Wünsche (28) und ihr Karim schon zusammen! In den vergangenen Tagen gab es auf den Social-Media-Kanälen der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin fast nur ein Thema: Oliver Pocher (42)! Die Influencerin und der Comedian liefern sich aktuell einen heftigen Schlagabtausch – der ihrerseits schon zu vielen Tränen geführt hat. Doch nun hatte Anne mal wieder etwas Positives zu berichten: Die Netz-Beauty und ihr Freund feiern ihr einjähriges Jubiläum!

Via Instagram teilte sie jetzt eine Reihe Pärchenfotos. Darunter widmete sie Karim eine Botschaft zu ihrem Jahrestag. Diese fiel jedoch weniger romantisch aus, sondern vor allem ehrlich! "30.04. – der Tag an dem wir uns zum ersten Mal gesehen haben. 01.05. – der Tag, wo er entschied, eine weitere Nacht zu bleiben. Und so wurde aus einem Treffen, das wir beide absagen wollten, eine Liebe", schilderte die zweifache Mama und gab offen zu: "Ich hatte anfangs kein richtiges Interesse an ihm." Der Grund: Sie habe sich so kurz nach der Trennung von Henning Merten nicht wieder direkt in eine Beziehung stürzen wollen. Außerdem sei Karim nicht ganz ihr Typ gewesen.

Trotz alledem sollten die beiden füreinander bestimmt sein: "Aber irgendwie wollte man sich wieder sehen... irgendwie fand man sich doch interessant, und dann kamen wir zusammen", berichtete Anne weiter. Inzwischen sei die YouTuberin überglücklich mit ihrem Partner. "Ich bin mehr als nur froh, dass wir das Treffen damals beide nicht abgesagt haben", witzelte sie abschließend.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim in Paris

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim



