Wie kam es zu Lijanas Entscheidung, Germany's next Topmodel zu verlassen? Die 23-Jährige sorgte für den Schockmoment beim gestrigen Live-Finale: Nach ihrem Walk hielt sie eine Rede über Cybermobbing und kündigte am Ende an, nicht weiter am Finale teilzunehmen. Heidi Klum (46) und Christian Anwander waren sichtlich überrascht. Viele Zuschauer fragten sich jedoch, ob denn wirklich niemand von der Produktion zuvor eingeweiht war. Nun klärt Lijana auf: Sie fasste den Entschluss tatsächlich ganz spontan!

Einen Tag nach der finalen Show meldet Lijana sich bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story und begründet ihre Entscheidung: "Ich hatte wirklich Sorge, so spontan im Finale auszusteigen. Aber während der Proben in der vergangenen Woche ging es mir so schlecht wie schon lange nicht mehr." Für die anderen drei Mädels sei es der größte Traum gewesen, "Germany's next Topmodel" zu werden. Ihrer sei es jedoch immer weniger geworden. "Deswegen habe ich mich spontan auf der Bühne entschieden: Ich steige hier aus und setze ein Zeichen gegen Cybermobbing", erklärt die Studentin.

Lijana habe das Gefühl gehabt, dieses Zeichen nicht setzen zu können, wenn sie in der Show bleibt, wegen der sie immer wieder angefeindet worden sei. Auch nachdem sie eine Nacht über ihren Exit geschlafen hat, bereut sie ihre Entscheidung keinesfalls: "Ich bin so happy", betont sie mit einem Strahlen im Gesicht.

Anzeige

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana

Anzeige

Getty Images GNTM-Kandidatin Lijana auf der Berliner Fashion Week, 2020

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Lijana, "Germany's next Topmodel"-Finalistin 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de