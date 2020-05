Hat Lijana wirklich alle mit ihrer Entscheidung überrascht? Am heutigen Abend kämpfen die verbliebenen Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel um den großen Sieg. Doch schon nach dem ersten Walk hat die 23-Jährige in einer emotionalen Anti-Mobbing-Rede verkündet, dass sie den Traum vom Titel nicht weiter verfolgen möchte und sich von den Fans verabschiedet. Hatte sie diese Entscheidung vorab mit der Produktion abgesprochen?

Ganz offenbar kam der Entschluss, die Show freiwillig zu verlassen, auch für Heidi Klum (46) und das GNTM-Team völlig überraschend. Dafür spricht nicht nur die geschockte Reaktion der Modelmama, die via Livestream zugeschaltet ist, sondern auch die kurz aufeinanderfolgenden Werbepausen, Lijanas Fehlen beim Top-20-Walk und die eingespielten Video-Clips. Nachdem die Beauty bereits ausgeschieden war, wurde sie beispielsweise noch beim Finalistinnen-Shooting auf der Spree gezeigt. Wie Heidi auch nach einer späteren Laufsteg-Performance erklärte, hatten die Mädels tagelang für die Show geprobt – inklusive Lijana.

Hatte sich Lijana vielleicht selbst erst kurz vor ihrem finalen Auftritt dazu entschlossen, nicht mehr weiter zu kämpfen? Konkurrentin Jacky vermutete zumindest kurz darauf: "Ich glaube, das war so eine Entscheidung aus dem Bauch heraus." Im Gespräch mit Promiflash hatte die Dunkelhaarige vor Kurzem außerdem noch betont, dass sie auf keinen Fall aufgeben wolle.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im März 2020

Anzeige

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana

Anzeige

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de