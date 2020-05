Fing so das Liebesglück von John Legend (41) und Chrissy Teigen (34) an? Der Sänger und das Model gelten bereits seit Jahren als absolutes Traumpaar. Auf Social Media lassen die beiden ihre Fans immer wieder an ihrem turbulenten Familienleben mit Töchterchen Luna (4) und Sohnemann Miles (2) teilhaben. Jetzt verriet John, wann ihm klar geworden ist, dass Chrissy die Richtige für ihn ist: Als er sie auf einem Laufsteg sah, war es offenbar um ihn geschehen!

Auf Instagram teilte die 34-Jährige jetzt ein Throwback-Bild von der Ed Hardy Swimwear 2011 Fashion Show, bei der sie damals als Model Bademode präsentierte. An diesen Auftritt seiner Frau scheint sich John auch noch sehr gut zu erinnern. "Das war das Jahr, in dem ich dir einen Antrag gemacht habe. Nachdem ich dich bei der Show gesehen habe, war ich überzeugt davon, dass du die Frau bist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will", kommentierte er den Schnappschuss.

Ob diese Anekdote wirklich ganz ernst gemeint war, ist allerdings nicht klar. Chrissy hat den Catwalk jedenfalls etwas unromantischer in Erinnerung. Der zweifachen Mama ist vor allem im Gedächtnis geblieben, dass Reality-TV-Star Jon Gosselin im Publikum saß. "Ich war überwältigt", meinte sie scherzhaft dazu.

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Miles und Luna

Getty Images Chrissy Teigen bei einer Tyler Rose Fashion Show in Miami Beach, 2010

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen in Los Angeles im November 2019



