Was für ein süßes Quartett! John Legend (41) und Chrissy Teigen (34) sind seit 2013 glücklich verheiratet. Ihre Liebe krönten die beiden nur drei Jahre später mit ihrer kleinen Tochter Luna (4). 2018 kam schließlich Sohn Miles (1) zur Welt. Dass der Musiker unglaublich stolz auf seine kleine Familie ist, beweist er gern und häuig mit süßen Bildern im Netz – so wie jetzt auch wieder: John teilt ein niedliches Selfie mit seiner gesamten Rasselbande!

Via Instagram gewährt der "Love Me Now"-Interpret seinen Fans einen kleinen Einblick in seinen aktuellen Alltag. Zusammen mit seiner Frau und den zwei Kids posiert der 41-Jährige für ein Selfie. "Quarantäne-Team", betitelt John seine ziemlich lässige Aufnahme mit seinen drei Liebsten. Die Fans des Musikers sind bei dieser Aufnahme total aus dem Häuschen: "Was für eine wunderschöne Familie" oder "So ein schönes Foto von einer liebenswerten Familie", schreiben zwei Follower verzückt.

In einem früheren Interview verriet John, wie er es schafft, Kinder, Karriere und Ehe unter einen Hut zu bekommen. "Ich liebe es, die Familie dabei zu haben. Und ich freue mich total darauf, sie im Tourbus mitzunehmen", erzählte er im Interview mit dem Magazin Rollercoster.

Instagram / johnlegend John Legend mit seiner Tochter Luna

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend 2020

Instagram / chrissyteigen John Legend, Miles Theodore, Chrissy Teigen und Luna Simone im März 2020



