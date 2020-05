Sind diese beiden tatsächlich schon seit 26 Jahren ein Paar? Tatsächlich lernten sich Pierce Brosnan (67) und seine Frau Keely Shaye Smith (56) bereits 1994 kennen, und sechs Jahre später gaben sie sich in Irland in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Außerdem sind sie Eltern von zwei erwachsenen Söhnen – doch wenn man sich Pierce und Kelley anschaut, könnte man denken, dass sie sich grade erst kennengelernt hätten, denn: Auf aktuellen Paparazzi-Bildern knutschten sie wild herum!

Einige Tage vor Brosnans 67. Geburtstag wurden die Turteltauben während eines Ausflugs total verliebt auf Hawaii abgelichtet. Nachdem der ehemalige Bond-Darsteller von seinem Schnorchelgang zu seiner Frau an den Strand zurückgekehrt war, tauschten beide einen leidenschaftlichen Kuss miteinander aus. Der verliebte Eindruck bekräftige sich am Ehrentag des Schauspielers. Auf Instagram veröffentlichte er ein Bild von sich und seiner besseren Hälfte, auf dem sie sich ebenfalls innig küssen. Auf einem weiteren Schnappschuss von diesem Tag strahlen beide glücklich in die Kamera.

Zu den Bildern widmete er seiner Frau ein paar rührende Worte: "Ich danke dir für den Mond und für die Sonne und für alle Tage, die wir zusammen leben", schrieb er. Er habe einen tollen Geburtstag gehabt, versicherte er seiner Gattin.

Anzeige

MEGA Pierce Brosnan, Mai 2020

Anzeige

Instagram / piercebrosnanofficial Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan

Anzeige

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei den Golden Globes 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de