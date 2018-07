Auch nach einem Vierteljahrhundert sind diese beiden noch verliebt wie am ersten Tag! Hollywood-Schauspieler Pierce Brosnan (65) und Journalistin Keely Shaye Smith (54) gehören seit Mitte der 90er-Jahre zu den absoluten Traumpaaren am Starhimmel – sind seit dem Jahr 1999 auch verheiratet. Zum 25. Jahrestag teilt Pierce seine Gefühle für Keely jetzt mit seinen Fans im Netz und sorgt für jede Menge Herzklopfen!

Auf seinem Instagram-Profil schrieb der ehemalige James Bond-Darsteller: "Danke für die Liebe, der vergangenen 25 Jahre und die noch kommenden, meine Liebste." Dazu postete er ein gemeinsames Foto der beiden. So richtig genießen konnten die zwei ihren Jahrestag aber nicht. Bereits seit Wochen ist Pierce für seinen aktuellen Kinofilm "Mamma Mia" Here We Go Again" auf Promotour. Am Montag hatte der Streifen in London dann endlich seine Premiere gefeiert.

Keely und Pierce wären aber nicht ein absolutes Dream-Team, wenn sie ihren Mann zu diesem wichtigen Ereignis nicht begleitet hätte. Auf dem Red Carpet hatte Keely ihm den ganzen Abend zur Seite gestanden und Pierce unterstützt. Kurz darauf ging es für die Eheleute dann nach New York. Zwischen Interviewterminen fanden sie dort sicherlich auch ein wenig Zeit, das Jubiläum zu feiern.

Anthony Harvey/AFP/Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again"

Brenda Chase Online USA, Inc. Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im Jahr 1999

Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei der amfAR Gala 2018

