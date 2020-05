Kuppelshow-Fans müssen sich einen neuen Tag in ihren Terminkalendern markieren: Are You The One? hat einen neuen Sendeplatz! Bisher konnten die Anhänger der brandneuen Flirtsendung, bei der von Experten ermittelte Matches einander innerhalb von zehn Wochen finden müssen, das Experiment jeden Mittwoch in einer Doppelfolge zur Primetime schauen. Ab sofort weht aber ein ganz anderer Wind: Das Format mit Jan Köppen (37) als Moderator läuft zu einer völlig neuen Zeit!

Statt weiterhin jeden Mittwochabend ab 20:15 Uhr von der RTL-Produktion unterhalten zu werden, können höchstens nur noch Nachteulen die neuen Abenteuer rund um Dominic Ewig (24), Laura Morante (29) und Co. im Fernsehen verfolgen. "'Are You the One?' ist – neben 'Temptation Island' – eines der erfolgreichsten TVNow-Love-Realitys, die wir je hatten. Von daher freuen wir uns, dass es am kommenden Dienstag mit neuen Folgen auf TVNow sowie dienstags und samstags um 0:30 Uhr mit neuen Folgen bei RTL weitergeht", erfuhr Promiflash vom Sender.

Das Positive an der Umstellung: Somit können sich Fans, die ungern streamen, jetzt über gleich vier Folgen pro Woche freuen. Dass die Primetime ab sofort an "Mario Barth räumt auf!" abgetreten wird, wundert nicht: Zuletzt konnten die Singles während dieser Zeit nur maue 3,1 Prozent Marktanteil bei lediglich 0.88 Millionen Zuschauern erreichen.

TVNOW "Are You The One?"-Stars Luisa und Madleine

TVNOW Ferhat und Madleine, "Are You The One?"-Stars

TVNOW "Are You The One?"-Stars Ferhat und Nadine

