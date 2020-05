Das harte Training zahlt sich aus! Im vergangenen September gaben Jenna Dewan und ihr neuer Freund Steve Kazee (44) bekannt, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor rund drei Monaten war es dann endlich so weit, und die Tänzerin brachte ihr zweites Kind zu Welt: Nun teilte die 39-Jährige ein Bild von sich in Bademode und zeigte ihren Fans damit, wie fit sie schon wieder ist!

Auf Instagram postete die frischgebackene Mama einen Schnappschuss von sich und Töchterchen Everly beim Planschen im Swimmingpool. In einem schwarzen Badeanzug mit verführerischen Cut-Outs und stilecht mit pinker Taucherbrille präsentierte sie das Ergebnis ihrer schweißtreibenden Work-outs: Ihre sensationelle Figur nur wenige Wochen nach der Geburt kann sich auf jeden Fall sehen lassen! Auch ihre Follower äußerten sich begeistert zu dem Body-Update: "Wie schaffst du es, wieder so schlank zu sein, nachdem du ein Baby bekommen hast? Du bist eine Göttin!", kommentierte einer ihrer Anhänger. Andere bezeichneten die Ex von Channing Tatum (40) ganz einfach als "wunderschön".

Zuletzt ließ Jenna (39) ihre Community immer wieder über ihre Social-Media-Kanäle daran teilhaben, wie sie ihren Körper wieder in Form bringt: In den Videos konnten ihre Fans die speziellen Übungen für eine schmale Taille und einen trainierten Bauch verfolgen. Außerdem ging die zweifache Mutter einfach einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen nach – dem Tanzen!

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn Callum

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Sohn

Jerod Harris/Getty Images Jenna Dewan und Steve Kazee



