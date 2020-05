Ob Jenna Dewans Sohn eines Tages wohl das Rhythmusgefühl seiner Mutter haben wird? Dass die Schauspielerin leidenschaftlich gerne und gut tanzt, bewies sie nicht nur 2006 in dem Film Step Up, sie demonstriert es auch heute noch gerne im Netz: Im vergangenen Dezember schwang sie sogar mit ihrem runden Schwangerschaftsbauch die Hüften! Inzwischen ist ihr kleiner Callum auf der Welt – und hat das Vergnügen, Jennas (39) neuer Tanzpartner zu sein!

Die Hollywood-Beauty macht in einem neuen TikTok-Video jetzt vor, dass man bei der Kinderbetreuung eine Menge Spaß haben kann: Während ihr Säugling in ihren Armen liegt und ein Nickerchen hält, performt Jenna vor der Kamera. In einem rosafarbenen Kleid tanzt sie auf ihrer Terrasse. Callum scheint das kein bisschen zu stören – er schläft einfach seelenruhig weiter!

Ob sich der kleine Spross später wohl ebenso fürs Tanzen begeistern kann? Jennas Tochter Everly Tatum (6) kommt immerhin schon mal ganz nach ihrer Mutter: Im Dezember hatten Paparazzi sie und Jenna zusammen in einem Frozen-Joghurt-Shop gesichtet. Dort tanzte die Sechsjährige ausgelassen und kletterte an einem Geländer entlang.

Getty Images Jenna Dewan im Oktober 2019 in Los Angeles

Getty Images Jenna Dewan im November 2019 in Glendale

Getty Images Jenna Dewan im August 2019 in Los Angeles



