Die Fans sind sich einig! Während sich Oliver Pochers (42) Frau Amira (27) in der Vergangenheit lange aus der Öffentlichkeit ferngehalten hatte, ist sie mittlerweile ein echter Star. Nicht nur bei Fernsehauftritten an der Seite des Comidians oder im gemeinsamen Podcast – auch im Netz begeistert die Beauty mit ihrer fröhlichen Art. Hat sie genau deswegen mittlerweile auch mehr Fans als ihr Ehemann? Zumindest die Promiflash-Leser haben dazu eine sehr eindeutige Meinung...

Promiflash wollte in einer Umfrage wissen, wer von den beiden bei den Zuschauern besser ankommt. Insgesamt 82,4 Prozent der Stimmen (Stand: Donnerstag, 15.15 Uhr, 3.235 Teilnehmer) gingen dabei an die Österreicherin. Sie stimmten dafür ab, dass Amira einfach viel sympathischer rüberkomme als ihr Mann. Für den Comedian voteten hingegen nur 17,6 Prozent. Nach dem vielen Lob, das die Dunkelhaarige nach ihrem Auftreten in der neuen Show, "Pocher – gefährlich ehrlich!", erhalten hatte, dürfte dieses Ergebnis für viele nicht besonders überraschend sein.

Obwohl Amira sich bereits an einer riesigen Fan-Gemeinde erfreuen kann,gestand sie vor Kurzem, dass sie auch oft mit Kritik und Hate zu kämpfen habe. Einige ihrer Follower fanden, sie sei seit ihrem Schritt ins Rampenlicht ziemlich abgehoben. "Und ich denke mir, Leute, ihr habt nach der Pocher-Wendler-Show am lautesten geschrien: 'Los Amira, du musst was im Fernsehen machen'", wehrte sie sich auf Instagram gegen diese Vorwürfe.

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2020

Anzeige

ActionPress/Thomas Burg Der Moderator Oliver Pocher

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de