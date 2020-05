Sie kann es manchen Menschen einfach nicht recht machen! Bis vor Kurzem hielt sich Amira (27) im Hintergrund – die große Bühne überließ sie ihrem Mann Oliver Pocher (42). Das änderte sich nach ihrem Auftritt bei der Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!". Amira kam bei den Zuschauern so gut an, dass viele forderten, dass die Make-up-Artistin mehr im TV zu sehen sein sollte. Und nun ist es so weit: Amira ist als Olis Sidekick fester Bestandteil seiner Late-Night-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!". Statt Lob kassiert die 27-Jährige wegen ihrer Fernsehpräsenz nun aber auch Kritik – und wehrt sich dagegen!

In ihrer Instagram-Story macht sich Amira Luft. Sie habe sehr viel positives Feedback erhalten, aber es hätten sich eben auch ein paar negative Stimmen geäußert und das rege sie auf: "Zwei, drei Leute sagen jetzt, im Hintergrund hast du mir mehr gefallen, jetzt bis du ganz schön abgehoben. Und ich denke mir, Leute, ihr habt nach der Pocher-Wendler-Show am lautesten geschrien, los Amira, du musst was im Fernsehen machen", erklärt sie ihren Standpunkt. Und jetzt, wo sie nur eine Show mache, heißt es, sie dränge sich in den Vordergrund. "Und das nervt mich, weil es nicht stimmt und man nicht sieht, wie lange es teilweise dauert, bis man mich zu etwas überreden muss", führt sie aus. Sie wisse aber, dass sie lernen müsse, damit umzugehen.

Neben der Late-Night-Show treten Oli und Amira noch in einem anderen Format zusammen auf. Sie haben ihren eigenen Paar-Podcast "Die Pochers hier!" – mit dem sie sogar schon einige Male live vor Publikum in Autokinos aufgetreten sind. Außerdem ist Amira regelmäßig in den Parodien ihres Mannes zu sehen.

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver Pocher und seine Frau Amira bei "Pocher – gefährlich ehrlich!"

TVNOW / Stefan Gregorowius Amira Pocher bei "5 gegen Jauch"

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher in Hannover im Mai 2020



